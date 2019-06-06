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Yurt genelinde hava durumu

Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin belli kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA | 06.06.2019 - 16:07..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzeyinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Karadeniz, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzurum, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi gününden itibaren İstanbul ve çevresinde de sıcak havayla birlikte yağış olacağı tahmin ediliyor.

İşte 5 günlük haritalı hava raporu:

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

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