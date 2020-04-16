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Derbi nedir

Futbolun yanı sıra diğer spor branşlarında da kullanılan derbi terimi, belli takımların aralarında oynadıkları karşılaşmalara denir.

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Derbi nedir

Başlangıçta derbi terimi, aynı şehir ya da bölge takımlarının arasında geçen karşılaşmalar için kullanılsa da günümüzde kelimenin anlamı biraz daha genişletilmiştir.

Ülkemizde ve birçok ülkede derbi kelimesi şampiyon olan takımların da aralarında oynadıkları maçlar için kullanılmaya başladı.

Örneğin Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması aynı şehir derbisi olduğu gibi şampiyonların karşılaştığı derbiye de girmektedir.

Ülkemizden bir diğer örnek ise Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmalarıdır. İki ekip aynı bölge ya da şehrin takımı olmasalar da şampiyon takımlar oldukları için karşılaştıkları maçlar derbi olarak adlandırılır.

Derbi nedir

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