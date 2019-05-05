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Konya'ya şehit ateşi düştü

PKK/YPG'nin düzenlediği terör saldırısında şehit olan Yüzbaşı Celalettin Özdemir, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

DHA | 05.05.2019 - 08:33..
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Suriye'de Halep kentine bağlı Azez ilçesi Melkiye kırsalında PKK/YPG'li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Konya'ya şehit ateşi düştü

Şehit Yüzbaşı Özdemir'in Konya'nın Meram ilçesi İhsaniye Mahallesi Şinasi Sokak'ta annesinin yaşadığı eve acı haber ulaştı.

BİR ÇOCUK BABASI

Askeri yetkililer, anne Kezban Özdemir'e oğlunun şehadet haberini verdi. Şehit Özdemir'in evli ve bir kızı olduğu belirtilirken, eşinin Ankara'dan Konya'ya geleceği öğrenildi.

Şehi Yüzbaşı için sabah saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit yüzbaşı memleketine uğurlandı.

Konya'ya şehit ateşi düştü

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