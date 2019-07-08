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68 yaşındaki tacizci taksiciye hapis

Kayseri’de aracına aldığı 17 yaşındaki kıza elle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 68 yaşındaki taksiciye ‘sarkıntılık’ suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

İHA | 08.07.2019 - 15:09..
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Taksicilik yapan 68 yaşındaki H.D., aracına bindiği V.K.'yi gitmek istediği yere götürdü.

V.K., taksiden ineceği sırada H.D.'nin elle tacizine maruz kaldı. Tacize uğrayan K., H.D hakkında şikayette bulunmasının ardından ‘cinsel istismar’ suçundan dava açıldı.

'BENİ ONA VERME'

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık H.D. ile avukatı hazır bulunurken, V.K. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.S. isimli taksici, “Mağdur kız arabamın önüne atıldı, ‘taksici bana tecavüz edecek’ diye ağlayarak, arabama bindi. Bu sırada sanık da geldi, mağdur kız ‘beni ona verme’ dedi. Ben de mağdur kızı polise götürdüm, bu sırada mağdur kız taksicinin kendisine elle tacizde bulunup, öptüğünü bana anlattı” diye konuştu.

BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık avukatının MOBESE kameralarına bakılıp, mağdurun takside arkada mı önde mi oturduğunun tespit edilmesi talebini mahkeme heyeti reddetti.

Savcı verdiği mütalaasında sanığın ‘sarkıntılık’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık H.D., “Mütalaayı kabul etmiyorum, ben böyle bir suç işlemedim, beraatimi istiyorum” dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık H.D.’ye ‘sarkıntılık’ suçundan 5 yıl hapis cezası vererek, sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulamadı.

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