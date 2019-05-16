Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, V.A., ile S.Ö.’nün yüklü miktarda temin ettikleri uyuşturucu maddeyi piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda; araç içerisine gizlenmiş 1 kilo 24 gram metamfetamin maddesi, 1 tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. V.A. ile S.Ö. ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak’ suçundan sevk edildikleri Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.