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Brezilya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Araç ve motosiklet kullanan saldırganlar, rastgele ateş açtı. Feci saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 20.05.2019 - 11:51..
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Brezilya’nın Belem şehrinde, araçlar ve motosikletler ile Guama bölgesinde bulunan bir bara gelen silahlı saldırganların, rastgele ateş açtığı, açılan ateş sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

BASIN AÇIKLAMASI İLE DUYURULACAK

Olay yerine giden polis ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü belirtilirken; olayın detaylarına dair bilgilerin, yapılacak basın açıklaması ile bildirileceği belirtildi.

Brezilya'da silahlı saldırı: 11 ölü

24 SAAT GEÇMEDEN İKİ BENZER SALDIRI

Yerel medya, 18 Mayıs’ta Brezilya’nın Bahia eyaletinde bulunan Lauro de Freitas bölgesinde gerçekleşen; bir araçtan açılan ateş sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği olayı hatırlatarak, 24 saat geçmeden iki benzer olay yaşandığına dikkat çekti.

Brezilya'da silahlı saldırı: 11 ölü

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