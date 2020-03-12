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Muğla'da mart ayında deniz keyfi

Bodrumlular, sıcak havayı fırsat bilip sahillere akın etti. Kimi güneşlendi kimi denize girdi.

İHA | 12.03.2020 - 15:46..
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Muğlalalılar yazı karşıladı.

Baharın müjdecisi cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte insanlar deniz kenarlarına akın etti.

Birçok vatandaş kafe ve restoranlarda güneşlenmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar denize girdi.

Muğla'da mart ayında deniz keyfi

VATANDAŞ SAHİLLERE AKIN ETTİ

Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahilleri vatandaşlarla doldu taştı.

Yazdan kalma günlerin yaşandığı turizmin cenneti Bodrum'da esnaf dükkanlarını açmaya başladı. Az sayıda turist Bodrum Kalesi ve turistik yerleri gezmeyi tercih etti.

Muğla'da mart ayında deniz keyfi

HAVA SICAKLIĞI 23 DERECE

Hava sıcaklığının 23 dereceye ulaştığı Bodrum'da güneşli ve sıcak havanın birkaç gün daha normallerin üstünde seyredeceği öğrenildi.

Muğla'da mart ayında deniz keyfi

4 MEVSİM BİR ARADA

Nevşehir’den tatile gelen Melihşah Türker çok güzel bir hava olduğunu belirterek, "Hava sıcaklığı artınca denize girmeyi tercih ettim. Birkaç gündür hava yağmurlu ve soğuktu. Güneşi görünce denize girerek bu günü değerlendirmek istedim. Ülkemizin muazzam güzelliklerinden biri, 4 mevsimi bir arada yaşamak. Bazı şehirlerde kış, bazılarından ilkbahar, Bodrum’da ise yazı yaşıyoruz" dedi.

Muğla'da mart ayında deniz keyfi

Muğla'da mart ayında deniz keyfi

Muğla'da mart ayında deniz keyfi

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