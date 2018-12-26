Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Ocak ayı etkinlikleri

Ocak 2019, J. D. Salinger’ın 100. doğum yıl dönümü. Tüm eserleri Yapı Kredi Kültür Sanat'ta (YKY) olan J. D. Salinger’ın doğum günü, 11 Ocak Cuma günü saat 18:30’da Loca’da yapılacak bir söyleşiyle kutlanacak.

SALİNGER 100 YAŞINDA

Akademisyen, yazar Erkan Irmak’ın moderatörlüğünü üstleneceği Salinger 100 Yaşında, Salinger’ın YKY’deki ilk editörlerinden İshak Reyna, çevirmenleri Sevin Okyay ve Ömer Madra konuşmacı olarak katılacaklar.

BİR DÜNYA BÖREK

Mutfak kültürü üzerine yaptığı araştırmalarla tanıdığımız Ayfer Yavi, dedesinin köyünde yağmur duasının kabul olunması için dağıtılan yağmur böreğinin damağında kalan tadı, burnunda tüten kokusuyla yola çıktı ve beş yılı aşan çalışmanın sonunda Bir Dünya Börek – Böreğin Tarihsel Yolculuğu kitabını çıkardı

İMZA

Okurların YKY yazarlarıyla sıcak bir ortamda buluşmasına; onlarla doğrudan söyleşebilmelerine olanak sağlayan "Oda'nın Konukları" dizisi bu ay Hüseyin Kıran'ı ağırlıyor. Son olarak Yaşamak – Bir Çaba kitabı YKY’den çıkan Kıran, 22 Ocak Salı günü, saat 17:00’da okuyucularıyla bir araya gelecek, kitaplarını imzalayacak.

KONSER

Loca’nın büyük ilgi gören dinleti dizisi Harf’ten ve Nota’dan yeni sezonuyla müzikseverlerle buluşuyor.

Geçen sezonda Türk edebiyatıyla klasik Türk müziği arasındaki yakınlıkların izini süren dizi, bu kez kültür tarihimizden çeşitli temalara odaklanacak.

İlk dinleti, kahveye ve “stanbul kahvehanelerine ayrıldı. Klasik ve neo-klasik dönemin eserleri, ilahiler, halk türküleri, kantolar, tangolar… İstanbul’un bütün sesleri kahvehanelerde yankılanırdı.

Bu dinletide kahvenin ve kahvehanelerin İstanbul’daki öyküsüne ve onların refakatçisi müziğe kulak vereceğiz.

26 Ocak Cumartesi günü saat: 17:00’da Loca’da yapılacak olan kahveden gelir sesi konserinin biletleri satışa çıktı.





GÖSTERİ

Türkiye’de on beş yıldır bağımsız bir topluluk olarak çağdaş dans alanında üretimini sürdüren Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Sen balık değilsin ki adlı gösterisiyle Loca’da izleyicilerle buluşuyor.

Oktay Rifat’ın “Ahmet” şiirinin temelini oluşturduğu Sen balık değilsin ki, 2010’da Peniche Anaco (Fransa) ve İstanbul DansPlatform'un desteğiyle, Çıplak Ayaklar Stüdyosu’nda üretildi.

Bugüne kadar 40’a yakın şehirde sokaklarda, parklarda, evlerde, cafelerde, derneklerde ve sahnelerde 200’den fazla sahnelendi.

Her türlü mekâna ve duruma uyarlanabilen gösteri, bu niteliğiyle, her izlenişte farklı bir deneyim yaşatıyor. 15 Ocak Salı günü saat: 20:00’da Loca’da yapılacak.





SERGİ TURLARI

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta süren “Şiir Her Yerdedir - İlhan Berk 100 Yaşında” ve “Tombak: Altından Süzülen Zarafet” sergileri dolayısıyla düzenlenen rehberli sergi turlarında ziyaretçiler, galeri ve müze yöneticilerinin eşliğinde sergileri gezme olanağı buluyor. Turlar

4, 11, 18, 25 Ocak Cuma günleri saat: 17:00-17:50 arasında yapılıyor.

