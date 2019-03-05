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Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

20'inci yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından Marilyn Monroe'nun 1954'te Kore Savaşı'na katılan Türk askerleriyle Güney Kore'de, üstünde Türk üniformasıyla çekilmiş fotoğraflarını arşivden çıkardık.

Özel İçerik | 05.03.2019 - 10:41..
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Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Marilyn Monroe, yaşam öyküsüyle sayısız film, belgesel ve kitaba konu olmuş, modern zamanların pop ikonu, ekranların efsane sarışınıydı. Peki bu efsane güzelin Kore'de savaşa katılan askerlere ziyarette bulunup konser verdiğini biliyor muydun? 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanan Ayla filmini izlediysen; Monroe'nun sahneleri de filmde canlandırılmıştı. Fakat asıl fotoğraflara bakmak çok daha keyif veriyor.

Arşivleri karıştırdık, araştırdık, 1950'lere gittik, o kareleri tek tek bulduk ve sizin için albüm yaptık.

TÜRK ORDUSU DA DESTEK İÇİN KORE'DEYDİ

Yaşlısından gencine Güney Koreliler, Türkiye’yi “hyeongje-ui nala(형제의 나라)” yani “kardeş ülke” olarak görüyor. Elbette ki bunun sebebi, kuşkusuz Kore Savaşı'nda Türk ordusunun verdiği destekti. 1950-1953 yılları arasında yapılan, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaş, ABD ve Müttefiklerinin, daha sonra da Çin'in müdahalesiyle uluslararası bir boyut kazanmıştı. Türkiye de savaşta adı geçenlerden biriydi. İşte tam bu sıralarda(15 Ekim 1950) Türk Tugayı, Birleşmiş Milletler saflarına katıldı. Türkiye'nin rolü, unutulmayacak bir kardeşlik duygusu yaratması bakımından önemli.

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

NAMI DİĞER 'APTAL SARIŞIN' TÜRK ORDUSUNU ZİYARET ETTİ

Kore Savaşı'nın ardından dikkat çeken karelerden biri de kuşkusuz, komedi filmlerindeki "aptal sarışın" karakterlerini oynamasıyla tanınan sanatçı, 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından biri olan Marilyn Monroe ile Türk askerlerinin bir arada olduğu fotoğraftı.

İşte o karelerden biri: Marilyn Monroe üzerinde Türk askeri üniforması, Kore Türk Tugayı'nı ziyaret ediyor. Koluna girdiği asker ise Pilot Üsteğmen Cavit Özata.

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

''BANA BAKAN BİR ADAM GÖRMEK ÇOK GÜZELDİ''

Aktris Monroe, Şubat 1954'te, orduyu eğlendirmek için Kore'ye gitti. Büyük bir ilgi ve alakayla karşılaşan yıldız, Kore gezisinin “başına gelen en iyi şey olduğunu” söylüyordu.

''Kalbimde daha önce hiç yıldız gibi hissetmemiştim. Bana bakan ve gülümseyen bir adam görmek çok güzeldi ”.

Monroe bol ordu üniforması içinde müthiş görünüyordu.

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

MONROE MEHMETÇİK ÜNİFORMASIYLA

Ankaralı İşadamı ve Koleksiyoner Muhammet Yüksel'in arşivinde yer alan fotoğraflarda Monroe ayaktaki bir grup Türk askerinin ortasında sandalyede otururken görülüyor. Şubat 1954'te çekilen fotoğrafta Monroe'nun güneş gözlükleri ve giydiği Türk üniforması da dikkatleri çekiyor.

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

Kore'ye varış...

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

Bütün gözler onun üstündeydi...

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

Güzeller güzeli efsane yıldız, konser öncesi askerleri selamlıyor...

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

MONROE'NUN ASKERİYEDEKİ SOYUNMA ODASI

Monroe, Chuncheon’daki bir hava üssünde bulunan geçici soyunma odasında konser için üzerini değiştiriyor.

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

Tüm birlikler tek nefes olmuş, karşılarında gördükleri bu güzelliğe inanamıyorlardı.

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

Ve Marilyn Monroe sahnede...

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

Hoş geldin Marilyn!

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

HAVA BUZ GİBİ OLSA DA ÇOK ŞIKTI

Şubat ayı olmasına rağmen Monroe, askerler için oldukça şık ve hafif bir kıyafet tercih etmişti.

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

Dünyaca ünlü yıldız Kore Savaşı'nda savaşan birliklere unutulmaz bir konser yaşattı.

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği yıllar

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