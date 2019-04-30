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Şırnak’ta 3, Siirt’te 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSk, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda teröristlere geçit verilmedi.

İHA | 30.04.2019 - 10:53..
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Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Baykan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Baykan ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyon hakkındaki açıklamada, “Hava destekli operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor” denildi.

Şırnak’ta 3, Siirt’te 5 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK'TA DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında ise, Şırnak’ta 3, Siirt’te 5 olmak üzere toplam 8 teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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