Şırnak’ta 3, Siirt’te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Baykan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Baykan ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyon hakkındaki açıklamada, “Hava destekli operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor” denildi.

ŞIRNAK'TA DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında ise, Şırnak’ta 3, Siirt’te 5 olmak üzere toplam 8 teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.