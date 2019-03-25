İki tanker arasında sıkışan personel hayatını kaybetti

Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir başka araçtan su takviyesi yaparken tankerlerden birinin hareket etmesi sonucu iki tanker arasında kalan belediye personeli, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

10 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Tankerlerden birinin hareket etmesi sonucu belediye personeli Ali Demir, iki tanker arasında sıkışırken, diğeri de daha sona park halinde bulunan 31 FV 080 ve 31 APV 33 plakalı otomobillere çarptı. Ardından da bir binanın bahçesine devrildi. İki tanker arasında kalarak yaralanan Demir, 10 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.