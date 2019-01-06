Bayburt Kalesi'nde tarih gün yüzüne çıkıyor

Tarihi İpek Yolu güzergahında stratejik bir noktada olduğu için asırlarca güvenilir üs olarak tercih edilen Bayburt Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Roma ve Osmanlı dönemine ait eserler bulundu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ KALESİ

Yerleşim alanı olarak Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olduğu belirtilen ve İlk Tunç Çağı'ndan itibaren kesintisiz iskana sahip olduğu düşünülen Bayburt Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2017'de başlatılan ve geçen yıl ikinci etabı tamamlanan kazı ve restorasyon çalışmaları sırasında, birçok medeniyetin izine rastlandı.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE YAPILIYOR

Bayburt Müze Müdürü ve Bayburt Kalesi Kazı Başkanı Adem Bedir, Bayburt Kalesi'ndeki çalışmaların büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini söyledi.

ESERLERİN RESTORASYONU YAPILDI

Bedir, kalede kazı ekibince titizlikle gün yüzüne çıkarılan eserlerin yine aynı hassasiyetle müze bünyesindeki arkeologlar tarafından temizliği ve restorasyonu yapılarak, sergilenmek üzere depoya alındığını belirtti.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Adem Bedir, Bayburt Müze Müdürlüğü envanterine kaydedilen eserlerin, gelecek yıllarda Bayburt Kalesi eteğinde yapılması planlanan ve proje çalışmaları halen devam eden müzede sergileneceğini söyledi.