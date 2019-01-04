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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarıların ardından İstanbul’a beklenen kar geldi.

İHA | 04.01.2019 - 07:33..
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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Sabah saatlerinden işe gitmek isteyen vatandaşlar kar yağışı ile uyandı. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar kar yağışı ve zaman zaman tipiye dönüşen yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan ardı ardına gelen kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, vatandaşların kar yağışından doğacak olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını tamamladı

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