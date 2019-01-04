İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Sabah saatlerinden işe gitmek isteyen vatandaşlar kar yağışı ile uyandı. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar kar yağışı ve zaman zaman tipiye dönüşen yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
KENTİN KUZEY KISIMLARINDA KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan ardı ardına gelen kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, vatandaşların kar yağışından doğacak olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını tamamladı