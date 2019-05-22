Seyir halindeki tır alev alev yandı

Şanlıurfa - Mardin karayolunun Viranşehir ilçesi Karakuzu Jandarma Karakolu yakınlarında bir tır alev alev yandı.

TIR ALEVLERE TESLİM OLDU

Mardin’den Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine doğru seyir halinde olan tır, sürücüsünün yolun tek şeride düştüğünü fark etmemesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Sürücüsünün atlayarak son anda kurtulduğu tır yanarak alev topuna döndü.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın nedeniyle diğer sürücüler büyük bir korku yaşadı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapanırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Aracın sürdürülmesinin ardından yol yeniden trafiğe açılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

