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Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Gaziantep'e ulaştı.

AA | 21.10.2019 - 02:08..
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Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, ABD ile anlaşma yapılmasının ardından ara verildi.

Anlaşma şartlarına uymayan YPG/PKK'lı teröristler Türk Silahlı Kuvvetlerine çok sayıda taciz atışı gerçekleştirdi.

Suriye-Kilis sınırına komando sevkiyatı yapıldı VİDEO

KOMANDOLAR YOLDA

Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesine rağmen Suriye sınırına sevkiyatlar gerçekleşiyor. Suriye sınırındaki birliklere, çeşitli birliklerden komandolar yola çıktı. Komandoları taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

KİLİS'E KONUŞLANACAKLAR

Güvenlik güçlerinin eşlik ettiği otobüsler daha sonra Kilis istikametine hareket etti. Komandoların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor

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