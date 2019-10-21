Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, ABD ile anlaşma yapılmasının ardından ara verildi.
Anlaşma şartlarına uymayan YPG/PKK'lı teröristler Türk Silahlı Kuvvetlerine çok sayıda taciz atışı gerçekleştirdi.
Suriye-Kilis sınırına komando sevkiyatı yapıldı VİDEO
KOMANDOLAR YOLDA
Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesine rağmen Suriye sınırına sevkiyatlar gerçekleşiyor. Suriye sınırındaki birliklere, çeşitli birliklerden komandolar yola çıktı. Komandoları taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
KİLİS'E KONUŞLANACAKLAR
Güvenlik güçlerinin eşlik ettiği otobüsler daha sonra Kilis istikametine hareket etti. Komandoların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.