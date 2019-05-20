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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

AA | 20.05.2019 - 03:06..
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Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun İstanbul istikametine giden Cihan Polat idaresindeki 41 FP 221 plakalı minibüs, Kirazlıyalı mevkisinde, Ufuk Aslan yönetimindeki 41 YA 243 plakalı otomobille çarpıştı.

OTOMOBİL KAZA YAPTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlara arkadan gelen Yusuf Artan'ın kullandığı 41 TP 979 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, sürücüler ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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