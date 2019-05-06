Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

KARAR ANI

İnsan nasıl karar alır? Bugün insanlık tarihinde ilk kez bu soruya cevap verebiliyoruz. Beynin içine bakıp insanların nasıl düşündüklerini görebiliyoruz: Kapalı kutu artık açılmıştır. Fakat kutudan akılcı varlıklar olmadığımız çıkmıştır. Zihin farklı alanlardan oluşan karmakarışık bir ağa benzer ve bu alanların çoğu duygu üretimi surecinin birer parçasıdır...

Karar Anı - Beynimiz Karar Vermemizi Nasıl Sağlıyor?

Jonah Lehrer

Ayrıntı Yay.

S.: 288

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MEVLANA VE YUNUS'TA AŞK

Ahmet Yesevi'nin dilindeki öğretici dü­şünce, Yunus Emre’nin ilâhîlerinde duygu ve düşüncelerin inandırıcı ve coşturucu mükemmelliğe ulaşmıştır. Bu mükemmellik Türkler arasında millî birlik ve millî kültürün de temelidir. Mevlana Celaled­din-i Rumî de bu mükemmelliğin ene ayaklarındandır. Mevlana Celaled­din-i Rumî de, Yunus Emre de, iz takip ettiğimiz zaman kökleri Horasan’a, Türk merkezlerine dayanmaktadır...

Mevlana ve Yunus'ta Aşk

Süel Vatanseven

Bilgeoğuz Yay.

S.: 216

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ANADOLU'NUN SIRLARI

Bu kitap, Anadolu’nun sırlarla dolu kadim tarihini keşfetme serüvenine çıkmak isteyenlerin, bilgi karmaşasına boğulmadan, doyurucu üstelik keyifli ve anlaşılabilir bilgiler edinmelerini sağlamak amacıyla yazılmıştır.

Anadolu'nun Sırları

Kerim Kuvvetli

Maya Kitap

S.: 240

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YAŞAM VE YAPIT

Bu çarpıcı ve zevkli kitapta Charles Dickens, Fyodor Dostoyevski, Thomas Hardy, Anton Çehov, James Joyce, Samuel Beckett, Muriel Spark, Philip Roth, J. M. Coetzee, Julian Barnes, Colm Tóibín, Geoff Dyer, Peter Stamm, Graham Swift, Dave Eggers, Haruki Murakami, Peter Matthiessen, Stieg Larsson ve E. L. James gibi yazarları yazmaya yönelten saikler ele alınıyor. Bu yazarların eserlerine bir biçimde sızan kişisel özelliklerine Tim Parks aracılığıyla bakmak, günümüz edebiyatına ve romancılığına yön veren detayları ve temaları keşfetmemize olanak sağlıyor...

Yaşam ve Yapıt - Yazarlar Okurlar ve Yazar Okur Karşılaştırmaları

Tim Parks

Ayrıntı Yay.,

S.: 288

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BİR DELİNİN 9 GÜNÜ

Aşk için psikolojik bir oyuna kalkışan bir gencin hikayesi... Deniz’in, aşkın hiçbir türlüsüne inancı yoktu.Kaderinin kendi ellerinde olduğunu düşünüyordu. Oysa henüz çocuk denecek yaşlarda kalbinin derinliklerine gömülen gerçek aşkın tohumlarının büyüdüğünden ve onu esir almaya başladığından haberi yoktu. Kaderini çizmek için girdiği oyunun içinde, ruhunu habersizce sarmayalan Aşk'ın tek sahibine doğru yaklaşmaya başladı. Aşkı için olmadık işlere kalkıştı ve hissettiği bu yabancı tuhaflık karşısında, aklının bulanmaması için kurduğu oyunu bitirip aşkına kavuşmak için çabalamaya başladı.

Bir Delinin 9 Günü

Murat Demir

Puslu Yay.

S.: 176

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KÜÇÜK YAZARIN EL KİTABI

Küçük Yazarın El Kitabı, okuma ve yazma sevdalısı Zümrüt Bıyıkoğlu’nun çocuklarla yürüttüğü yaratıcı yazarlık derslerinden yola çıkarak hazırladığı bir kılavuz...

Küçük Yazarın El Kitabı

Zümrüt Bıyıkoğlu

Dinozor Çocuk Yay.

S.: 192

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BEBEĞİN UYKUSU NEDEN ÖNEMLİDİR?

Britanya’da tanınmış bir çocuk eğitimi uzmanı olan yazar, bebeğin uykusunun yanı sıra emziren annenin uykusu, bebeğin kendisini güvende hissetmesi, gece beslenmesinin kesilmesi, uykuda emzik kullanımı gibi akla gelebilecek birçok sorunu da ele alıyor. Bu kitap, bebeklerin bir yaşına kadar uykuyla ilgili hemen bütün sorunlarına çözüm bulmanıza yardımcı olacaktır.

Bebeğin Uykusu Neden Önemlidir?

Sarah Ockwell-Smith

Kuraldışı Yay.

S.: 160

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DEPREM VAR DİŞİMDE DOKTOR YOK MU?

Kıyıdan başlayıp denizin altlarına dalmak gibidir okumak. Onun için dalgıç olmaya da gerek yok. Bir kitap, gözlerimiz, kalbimiz yeter. Süt içtikçe büyürüz de okudukça daha çok...

Deprem Var Dişimde Doktor Yok Mu?

Nilüfer Zontul Aktaş

Çıra Çocuk Yay.

S.: 16

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Damla Karakuş

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