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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

AA | 10.11.2019 - 17:41..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

3 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

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