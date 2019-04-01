Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
MAHRUM
Yusuf, Kadir ve Hatice’nin iç içe geçmiş, gizem dolu hikayesini okurken yaklaşan büyük felaketin ayak seslerini duyacak, giderek tırmanan gerilimi hissedecek ve kaçınılmaz sonu engellemek isteyeceksiniz.
Mahrum
Eren Abaka
Epsilon Yay.
S.: 184
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YALPA
Serseri ruhlu, isyankâr, ezber bozucu; vitrinlere değil sokağın tam kalbine yazılan öyküler. İnsanın iç çelişkilerinin, gelgitlerinin, Araf halinin duru ve akıcı bir dille anlatımı. Okuru olayın tanığı olmaktan çıkarıp yaşananların bir parçası haline getiren samimi, sıcak ve çekici kurgular...
Yalpa
Ramazan Güngör
h2o kitap
S.: 136
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BİYOGRAFİ VE TARH
Geçmişi daha insancıl, daha canlı, daha erişilebilir ve okuyucuyla bağlantılı kılmanın bir yolu olan biyografi türü, belki de tarihte yaşanmış olaylardan söz etmenin en eski ve en popüler biçimidir. Barbara Caine bu kitapta tarihyazımı ile biyografi arasındaki ilişkinin geçmişini aydınlattığı gibi, bir yazınsal tür olarak biyografinin yazımı ve yorumlanışıyla ilgili çağdaş yaklaşımları da ayrıntılarıyla ele alıyor.
Biyografi ve Tarih
Barbara Caine
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 208
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İSTANBUL TARİHİ ARAŞTIRMALARI
Halil İnalcık’ın, vefatından önce yayınevimize verdiği eserlerinden biri olan İstanbul Tarihi Araştırmaları’nda, altmış yıl boyunca İstanbul tarihine çeşitli araştırmalarıyla katkıda bulunmuş İnalcık’ın konuyla ilgili makaleleri ve daha önce yayımlanmamış çalışmaları bir arada sunuluyor.
İstnabul Tarihi Araştırmaları
Halil İnalcık
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 608
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KARA YARISI
Mahir Ünsal Eriş altı yıl aradan sonra yeniden okurların karşısına çıkıyor. Kara Yarısı’nda, yaşadıkları yerlerin küçük dünyalarına, aşamadıkları içsel sınırlara yahut muhitin kalıplarına hapsolanları ele alıyor.
Kara Yarısı
Mahir Ünsal Eriş
Can Yay.
S.: 144
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SANAT VE EDEBİYAT YAZILARI II
Türk Edebiyatı, Eleştiri ve Eleştirmenler, Çağdaş Türkçe Roman, Dünya Edebiyatı, Sanat ve Estetik Yazıları, İstanbul ve Söyleşiler bölümlerinden oluşan kitap, Murat Belge’nin edebiyat ve sanatın genel teorik meseleleri ile sanat eserinin insan deneyimini merkeze alan özgül içeriğini buluşturan yaklaşımının zengin bir ürünü.
Sanat ve Edebiyat Yazıları II
Murat Belge
İletişim Yay.
S.: 443
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SORGU VE SIR
Kaos Yürüyüşü serisi, Sorgu ve Sır ile devam ediyor.
Sorgu ve Sır
Patrick Ness
Yabancı Yay.
S.: 504
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GÖKTEKİ ÇAKIL TAŞI
1949 yılında Joseph Schwartz, emekli, mutlu bir terziydi. Sonra bir anda kendini bambaşka bir zamanda buldu. Artık ilk Galaktik İmpartorluk’un en şaşaalı döneminde, Dünya’da çaresiz bir yabancıydı. Üstelik Dünya, galaksinin varoşu olarak görülüyordu, gökyüzünde bir çakıl taşıydı ve İmparatorluk’un 200 milyon gezegeni tarafından nefret edilen bir yerdi. Çünkü hiç kimse Dünya’nın, insanlığın doğduğu yer olduğuna inanmak istemiyordu...
Gökteki Çakıl Taşı
Isaac Asimov
İthaki Yay.
S.: 280
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KUMSALDA
Yayımlandığı zamanın korkularını açıkça görebileceğimiz Kumsalda, günümüzde de kendini unutturmayan “büyük savaş” endişesini ve bu savaşın kazananı olmayacağını anlatıyor.
Kumsalda
Nevil Shute
İthaki Yay.
S.: 296
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TÜM SİSTEMLER ÇÖKTÜ
Katilbot Günlükleri, Tüm Sistemler Çöktü ile başlıyor…
Tüm Sistemler Çöktü
Martha Wells
İthaki Yay.
S.: 128
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YOL
Hiçbir umudun kalmadığı bir gelecekte bir baba ile oğulun hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi anlatan Yol nihai yıkım, umutsuz azim ve bunlara rağmen kaybolmayan şefkatin anlatıldığı bir şaheser.
Yol
Cormac McCarthy
İthaki Yay.
S.: 192
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NEVERMOOR
Nevermoor sihirli bir yer. Ama burada kalabilmesi için Wunderous Cemiyeti’ne kabul edilmesi şart. Bu da ejderha binmek ya da köpeklerle konuşmak gibi olağanüstü yeteneklere sahip yüzlerce çocuk arasından sıyrılıp dört zorlu imtihanı geçmesi demek. Tek bir sorun var: Morrigan özel bir yeteneği olmadığından neredeyse emin!
Nevermoor - Morrigan Crow'un Büyük Sınavı
Jessica Townsend
Çev.: Emre Gözgü
Domingo Yay.
S.: 384
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VAMPİR
Varlıklı bir ailenin çocuğu olan İngiliz centilmen Aubrey, yüksek sosyetenin içine yeni giren gizemli Lord Ruthven’in etkisine girer. Lord Ruthven’in bilinmeyen geçmişi, tuhaf davranışları Aubrey’nin merakını cezbetmektedir. Ancak genç adam, kısa sürede yeni arkadaşının şatafatlı görünümünün altında kötücül birinin gizli olduğunu keşfedecektir...
Vampir - Karanlık Kitaplık
John William Polidori
İthaki Yay.
S.: 64
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Damla Karakuş
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