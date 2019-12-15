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İran yeni insansı robotunu tanıttı

Uzun süredir robot çalışmalarına hız veren İran 470 bin dolarlık yeni robotunu tanıttı.

Haber Merkezi | 15.12.2019 - 18:03..
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İran yeni insansı robotunu tanıttı

İranlı insansı robot olan Surena'nın dördüncü versiyonu Tahran Üniversitesi'nin mühendislik fakültesindeki bir törenle, Bilimsel ve Teknolojik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sorena Sattari'nin katılımıyla tanıtıldı.

Robotun geliştirilmesi dört yıl aldı. 170 cm yüksekliğinde olan robot 70 kg ağırlığında ve 0.7 km / s hızında yürüyebiliyor.

İran yeni insansı robotunu tanıttı İZLE

FUTBOL OYNAYABİLİYOR

Düzgün olmayan zemin üzerinde dik dururken yanlarda, geriye ve pürüzlü yüzeylerde hareket edebilir ve nesneleri kaldırabilir, yüzleri tanıyabilir, el sıkışabilir ve ayrıca bir futbol topu atabilir. Robotun maliyeti ise 470 bin dolar.

İran yeni insansı robotunu tanıttı

GÖRME YETENEĞİ DE VAR

Surena, aynı zamanda, metni dinleme, konuşma ve konuşmaya çevirmenin yanı sıra 100 sesli komut algılama yeteneğine de sahip. Görme yeteneği ve 100 farklı nesneyi tanıma yeteneği bu robotun diğer özellikleri.

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