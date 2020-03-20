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Rutte: Hepimiz 10 yıl boyunca kaka yapabiliriz

Hollanda Başbakanı, ülkesinde 10 yıl yetecek kadar tuvalet kağıdı olduğunu belirterek vatandaşlarına güvence verdi.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 07:28..
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Rutte: Hepimiz 10 yıl boyunca kaka yapabiliriz

Koronavirüs salgını nedeniyle marketlere akın edilen bazı ülkelerde, tuvalet kağıdı rafları boşalmıştı.

Stokların azalmasıyla birlikte kimi ülkelerde tuvalet kağıdı kavgası yaşanmıştı.

Rutte: Hepimiz 10 yıl boyunca kaka yapabiliriz

İŞÇİLERE DESTEK AMAÇLI SÜPERMARKETE GİTTİ

Koronavirüs salgınına rağmen çalışmak zorunda kalan işçilere destek vermek amacıyla bir süpermarketi ziyaret eden Hollanda Başbaknı Mark Rutte de oradaki bir müşteriye rafların dolu olduğuna işaret ederek, yeterli tuvalet kağıdına sahip olduğunu söyledi.

"10 YIL YETECEK TUVALET KAĞIDINA SAHİBİZ"

''Önümüzdeki 10 yıl boyunca yetecek kadar tuvalet kağıdına sahibiz'' diyen Rutte, ''Hepimiz 10 yıl boyunca kaka yapabiliriz'' ifadelerini kullandı.

Hollanda'daki marketler, geçen haftanın ardından rafları stoktaki mallarda yeniden doldurdu.

Rutte: Hepimiz 10 yıl boyunca kaka yapabiliriz

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