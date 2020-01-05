taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9746
Euro
6.6703
Altın
1549
Borsa
113684.01
Gram Altın
297.577
Bitcoin
43573.67

7 aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Karaman'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girerken kimse yaralanmadı

İHA | 05.01.2020 - 08:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tabduk Emre Mahallesi’ndeki Piri Reis Köprülü Kavşağı’nda, soğuk havanın yol açtığı gizli buzlanma nedeniyle üst geçitte seyreden araçlar kontrolü kaybederek birbirine girdi.

7 aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, KİMSE YARALANMADI

6 otomobil ile bir minibüsün karıştığı kazada kimsenin burnu bile kanamazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yaşanan zincirleme kazanın ardından trafik ekipleri köprülü kavşağın üst geçit kısmını iki yönden ulaşıma kapattı.

7 aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Araçların olay yerinden çekicilerle kaldırılmasının ardından Karaman Belediyesi ekipleri köprü üzerine buzlanmayı önleyen solüsyon döktü.

7 aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı

İlginizi Çekebilir
Başıboş atlar sürücülere zor anlar yaşatıyor
Aydın-Denizli yolu Kocagür mevkiinde sahipleri tarafından başıboş vaziiyette bırakılan atlar nedeniyle kazalar yaşanıyor.
Kırıkkale'de 85 metre takla atan otomobil dereye düştü
85 metre takla atarak dereye düşen araçtaki sürücü hayatını kaybetti.
Takla atan araçtan caddeye savruldular
İzmir'in Balçova ilçesinde ağaca çarparak takla atan otomobilinin içerisinden caddeye savrulan 3 kişinden 2'si ölürken, 1 kişi de yaralandı.
Bursa'da patlayan soba, evi kül etti
İnegöl ilçesinde sobanın patlaması sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da askeri okulu vurdu

Hafter Libya'da askeri okulu vurdu

172
Trump: İran saldırırsa 52 hedefi vururuz

Trump: İran saldırırsa 52 hedefi vururuz

125
Eve girmeye çalışan kedi, pencerede sıkıştı

Eve girmeye çalışan kedi, pencerede sıkıştı

11
Güney Afrika’da aslan katliamı

Güney Afrika’da aslan katliamı

18
İsrail'de sel felaketi

İsrail'de sel felaketi

75
İngiliz ve ABD gemileri Hürmüz Boğazı'na gönderildi

İngiliz ve ABD gemileri Hürmüz Boğazı'na gönderildi

39
Emniyet Müdüründen zanlıya: Alemin batsın kirli torbacı

Emniyet Müdüründen zanlıya: Alemin batsın kirli torbacı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir