7 aydır aranan suçlu barakada yakayı ele verdi

Manisa'nın Demirci ilçesinde Ali A., 1991 yılında yeğeni H.K.'yi öldürdüğü iddiasıyla cezaevine girdi.

Ali A., 8 yıl hapis cezasının ardından şartlı tahliye edildi.

BARAKADA SAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla şartlı tahliyesi bozulan Ali A.'nın, Öksüzlü Mahallesi Tekeler Yaylası mevkisinde bir barakada saklandığı öğrenildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonrası Ali A., 7 aydır saklandığı barakada kıskıvrak yakalandı. Salihli İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından cinayet suçu ile 9 yıl 4 ay 15 gün infazı olan Ali A., emniyet ekipleri tarafından Salihli T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.