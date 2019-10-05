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7 aydır aranan suçlu barakada yakayı ele verdi

Manisa'da cezaevinden şartlı tahliye olan ve uzun yıllar sonra tekrar suça karışınca arama kararı bulunan şahıs, dağda kurduğu barakada yakalandı.

İHA | 05.10.2019 - 15:20..
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Manisa'nın Demirci ilçesinde Ali A., 1991 yılında yeğeni H.K.'yi öldürdüğü iddiasıyla cezaevine girdi.

Ali A., 8 yıl hapis cezasının ardından şartlı tahliye edildi.

BARAKADA SAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla şartlı tahliyesi bozulan Ali A.'nın, Öksüzlü Mahallesi Tekeler Yaylası mevkisinde bir barakada saklandığı öğrenildi.

7 aydır aranan suçlu barakada yakayı ele verdi

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonrası Ali A., 7 aydır saklandığı barakada kıskıvrak yakalandı. Salihli İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından cinayet suçu ile 9 yıl 4 ay 15 gün infazı olan Ali A., emniyet ekipleri tarafından Salihli T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

7 aydır aranan suçlu barakada yakayı ele verdi

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