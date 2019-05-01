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7 aylık hamile kadın Üsküdar'daki yangından kurtuldu

İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada çıkan yangın, paniğe neden oldu. Dairede yangının dumanından etkilenen 7 aylık hamile kadın hastaneye kaldırıldı.

DHA | 01.05.2019 - 16:33..
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Yangın saat 14.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Durbali Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre 3 katlı bir binanın giriş katında elektrik kontağından yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

angın nedeniyle dairede duman ve alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Paniğe neden olan  yangında dairede yaşayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Yangında 7 aylık hamile Şerife Öz dumandan hafif şeklide etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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