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Bartın'da apartmanda yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Bir apartmanın dış yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.

İHA | 10.06.2019 - 16:57..
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Bartın’da öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak’taki 7 katlı bir apartmanda meydana gelen yangında, 2'si çocuk 9 kişi yangından etkilendi.

İTFAİYE EKİPLERİ AİLEYİ DIŞARIYA ÇIKARDI

Apartmanın bodrum katındaki kalorifer sistemini söken işçilerin kaynak yaptığı sırada kıvılcımlar, binanın ısı yalıtımı için yapılan malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın, binayı sardı. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri binada bulunan 16 aileden büyük bir kısmı dışarı çıkarken, kalanlar ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Bartın'da apartmanda yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

9 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İtfaiye ekipleri, kısa sürede bodrumdaki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 9 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bartın'da apartmanda yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Bartın'da apartmanda yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Bartın'da apartmanda yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

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