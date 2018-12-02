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7 katlı binanın iskelesinde tehlikeli çalışma

Antalya'nın Alanya ilçesinde binanın dış cephesinde işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağza getirdi.

İHA | 02.12.2018 - 15:18..
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Kadıpaşa Mahallesi’ndeki yapımı devam eden 7 katlı bir binada, dış cephesine kurulan inşaat iskelesi üzerinde çalışan 4 işçi, korkuya neden oldu. Hiçbir güvenlik tedbiri almayan ve iskele demirinin üzerinde rahatlıkla çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.

Bir işçinin ise iskelenin üzerinde cep telefonuyla görüşme yapması 'yok artık' dedirtti.

İşçilerin ölüme meydan okuduğu o anları gören vatandaşlar şaşkına döndü. İşçilerin güvenliksiz bir şekilde çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

7 katlı binanın iskelesinde tehlikeli çalışma

7 katlı binanın iskelesinde tehlikeli çalışma

7 katlı binanın iskelesinde tehlikeli çalışma

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