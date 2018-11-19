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7. kattan düşerek ölen kızın anahtarı paspasın altındaydı

Adana’da evinin anahtarının unutan genç kız apartman boşluğundan balkona geçmek isterken 7’inci kattan aşağı düşüp hayatını kaybetti. Evin anahtarı ise paspasın altından çıktı.

İHA | 19.11.2018 - 11:09..
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gre

Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda yaşanan olayda Buse Kurt (21) erkek arkadaşı ile birlikte evine geldi

Anahtarını unuttuğunu fark eden genç kız, kredi kartı ile kapıyı açmak için bir süre uğraştı ancak açamadı.

Daha sonra genç kız apartman boşluğundan evinin balkonuna geçmek istedi.

7. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Erkek arkadaşının da yardımıyla tabure üzerine çıkan genç kız, balkona geçmeye çalıştığı sırada dengesini yitirerek 7’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

7. kattan düşerek ölen kızın anahtarı paspasın altındaydı

ANAHTAR PASPASIN ALTINDAYDI

Apartmanın 7’nci katındaki dairede inceleme yapan polisler, kapının önündeki paspasın altında bir anahtar buldu.

Anahtarın genç kızın evine ait olmasının öğrenilmesiyle erkek arkadaşı Oğuz G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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