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7 metreden hastane bahçesindeki aracın üzerine atladı

Karabük’te otoparkta uçucu madde çeken 17 yaşındaki bir genç, yaklaşık 7 metre yükseklikten hastane bahçesinde park halindeki cipin üzerine atladı

İHA | 20.11.2019 - 23:12..
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Şirinevler Mahallesi’nde yer alan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında yer alan otoparkın 3 katında uçucu madde çeken Yasin A. (17) isimli bir genç, bir süre sonra bulunduğu yerden aşağıya atladı.

7 metreden hastane bahçesindeki arabanın üzerine atladı -1

7 METRE YÜKSEKTEN ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yaklaşık 7 metre yükseklikten hastane bahçesinde park halindeki bir cipin üstüne düşerek yaralanan genç hastane çalışanları tarafından sedyeye alınarak acil servise getirilerek tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7 metreden hastane bahçesindeki arabanın üzerine atladı -2

7 metreden hastane bahçesindeki arabanın üzerine atladı -3

7 metreden hastane bahçesindeki arabanın üzerine atladı -4

7 metreden hastane bahçesindeki arabanın üzerine atladı -5

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