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7 yaşındaki çocuk fotoğraflarını sergiledi

Mersin’de ilkokul öğrencisi minik Can Çınar Tucel, dedesinden ilham alarak 4 yaşında fotoğraf çekmeye başladı, 4,5 yaşında ilk karma sergiye katıldı ve 7 yaşında ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı.

İHA | 25.11.2019 - 10:07..
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Mersinli Can Çınar Tucel, fotoğraf tutkusuyla başarılara ve ilklere imza atarak kendisine hayran bıraktı.

Hekimlik mesleğinin yanında fotoğraf sanatına da gönül veren ve sürekli fotoğraf çeken dedesi Nizamettin Düzgün’ü rol model olarak seçen minik Çınar, 7 yıllık yaşamına bir karma sergi, iki sergi ve sunum ile bir kişisel sergi sığdırmayı başardı.

7 yaşındaki çocuk fotoğraflarını sergiledi

İLK KİŞİSEL SERGİSİ

Can Çınar Tucel, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde, ‘Çocuk Gözümle Çocuklar’ konulu ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı. Çınar, 8 ayda çektiği 26 fotoğrafının yer aldığı sergisinde çocukların yaşadığı zor şartları, kendi objektifinden yansıttı.

7 yaşındaki çocuk fotoğraflarını sergiledi

İKİ ÖDÜL ALDI

Henüz 4 yaşında dedesinden fotoğraf makinesi isteyen ve dedesiyle birlikte fotoğraf gezilerine katılan minik Çınar, “Dedem fotoğraf çekiyordu. Ben de onun çektiğini gördüm ve fotoğraf makinesi istedi. Bana doğum günümde fotoğraf makinesi aldı. Sonra fotoğraf çekmeye başladım. İki tane fotoğraf sergim oldu, bu da üçüncü sergim. Üç tane sergi yaptım, iki tanesinden ödül aldım.” dedi.

7 yaşındaki çocuk fotoğraflarını sergiledi

"FOTOĞRAF ÇEKERKEN ÜZÜLÜYORUM ÇOCUKLARA"

Fotoğraf çekmeye 4 yaşında başladığını belirten Çınar, özellikle çocukları çektiğini söyledi. Zor koşullarda yaşayan çocukların fotoğraflarını çektiğini dile getiren Çınar, “Çok üzülmüştüm, evleri çok kötüydü, hatta sadece iki yatakları vardı. Hem onların fotoğraflarını çektim hem de onlarla oynadım. Fotoğraf çekerken duygulanıyorum, üzülüyorum çocuklara.” diye konuştu.

7 yaşındaki çocuk fotoğraflarını sergiledi

7 yaşındaki çocuk fotoğraflarını sergiledi

7 yaşındaki çocuk fotoğraflarını sergiledi

7 yaşındaki çocuk fotoğraflarını sergiledi

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