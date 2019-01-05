7 yaşındaki çocuk tır kullandı

Düzce Kalıcı Konutlar Bağlantı yolu, sürücü kursları tarafından eğitim ve sınav güzergahı olarak kullanılıyor. Bağlantı yolu üzerinde, bir sürücü kursunun sahibi, tır çekicisini, 7 yaşındaki oğluna kullandırdı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Küçük çocuk, gaz ve fren pedalına ayağa kalkarak basmaya çalıştı. Durumu gören diğer sürücüler, çocuğun aracı kullanmasını cep telefonuyla görüntüledi.

Sürücü kursu yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre tır aracı kullanmak için CE sınıfı ehliyet sahibi ve 21 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.





