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7 yaşındaki Duru'nun İstiklal Marşı sevgisi

Kırklareli’deki Atatürk İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Duru Türkmen, okula geç kaldığı sırada İstiklal Marşı’nın çalındığını duyunca esas duruşa geçti ve soğuğa aldırmadan, marşı okudu.

İHA | 04.01.2020 - 12:11..
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Atatürk İlkokulu’nda bayrak ve vatan sevgisinin emsalsiz örneklerinden biri yaşandı.

Atatürk İlkokulu 1-A sınıfı öğrencisi Duru Türkmen, 30 Aralık 2019 Pazartesi günü okula geç kaldı. O esnada hava soğuk ve hafif yağmurlu olduğu için okul yönetimi İstiklal Marşı’nın sınıflarda okunması talimatını verdi. Bu durumdan haberi olmayan 7 yaşındaki minik Duru, okula geldiğinde hoparlörden İstiklal Marşı’nı duyunca okul bahçesindeki sınıf sırasında tek başına esas duruşa geçti.

7 yaşındaki Duru'nun İstiklal Marşı sevgisi

TEK BAŞINA İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Yanında kimse olmamasına rağmen İstiklal Marşı’nı baştan sona okuyan Türkmen, İstiklal Marşı sona erince sınıfına doğru koştu. Türkmen’in bayrak sevgisi okulun güvenlik kameralarınca saniye saniye takip edildi. Duru’nun tek başına İstiklal Marşı’nı okuması duygulandırdı.

Soğuğa aldırmadı, İstiklal Marşı’nı bahçede tek başına okudu İZLE

"YİNE OLSA YİNE OKURUM"

Konuyla ilgili konuşan minik Duru, “O gün okula geç kalmıştım. İstiklal Marşı çalmaya başlayınca, hemen bahçede durdum. Ben de İstiklal Marşı’nı okumaya başladım. Yanımda kimsenin olmadığını görünce çok şaşırdım. Yine olsa yine okurum.” dedi.

7 yaşındaki Duru'nun İstiklal Marşı sevgisi

"ÇOCUKLARIMIZDAN ÜMİTLİYİZ"

Duru’nun öğretmeni Yasemin Beşdemir de, “Öğrencilerimize sürekli Atatürk ve bayrak sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Duru’nun bu davranışı bizi çok mutlu etti. Çocuklarımızdan ümitliyiz.” diye konuştu.

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