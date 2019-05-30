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7 yaşındaki engelli çocuk, kardeşini balkondan düşürdü

Siirt'te spastik engelli Erdinç Erzen, bir hafta önce dünyaya gelen henüz ismi verilmeyen erkek kardeşini iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atarak, ağır yaralanmasına neden oldu.

DHA | 30.05.2019 - 03:48..
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Ulus Mahallesi'nde Erzen ailesinin spastik engelli çocuğu Erdinç, annesi Emine Erzen'in mutfakta olduğu sırada, bir hafta önce dünya gelen kardeşini balkona götürdü.

7 yaşındaki engelli çocuk, kardeşini balkondan düşürdü

KARDEŞİNİ 3. KATTAKİ BALKONDAN DÜŞÜRDÜ

İddiaya göre, spastik engelli çocuk, kardeşini 3'üncü kattaki balkondan attı. Bebeğin düştüğünü gören komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

7 yaşındaki engelli çocuk, kardeşini balkondan düşürdü

7 yaşındaki engelli çocuk, kardeşini balkondan düşürdü VİDEO

BEBEĞİN DURUMU AĞIR

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince bebek, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürerek, tedaviye alındı. Tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7 yaşındaki engelli çocuk, kardeşini balkondan düşürdü

7 yaşındaki engelli çocuk, kardeşini balkondan düşürdü

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