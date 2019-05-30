Ulus Mahallesi'nde Erzen ailesinin spastik engelli çocuğu Erdinç, annesi Emine Erzen'in mutfakta olduğu sırada, bir hafta önce dünya gelen kardeşini balkona götürdü.
KARDEŞİNİ 3. KATTAKİ BALKONDAN DÜŞÜRDÜ
İddiaya göre, spastik engelli çocuk, kardeşini 3'üncü kattaki balkondan attı. Bebeğin düştüğünü gören komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
7 yaşındaki engelli çocuk, kardeşini balkondan düşürdü VİDEO
BEBEĞİN DURUMU AĞIR
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince bebek, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürerek, tedaviye alındı. Tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.