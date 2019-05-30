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7 yaşındaki engelli çocuk, kardeşini balkondan düşürdü

Siirt'te spastik engelli Erdinç Erzen, bir hafta önce dünyaya gelen henüz ismi verilmeyen erkek kardeşini iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atarak, ağır yaralanmasına neden oldu.