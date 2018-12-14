7 yaşındaki göçmen çocuk hayatını kaybetti

Adı açıklanmayan 7 yaşındaki kız, geçen hafta Meksika'dan ABD'ye geçtikten sonra sınır devriyeleri tarafından babasıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

GÖZALTINDA NÖBET GEÇİRDİ

Küçük kızın 8 saatten fazla bir süre sonra nöbet geçirdiği ve ateşinin çıktığı bildirildi.

Washington Post'un haberine göre, gümrük yetkilileri Guatemalalı kızın "bir kaç gündür yemek yemediğini ve su içmediğini" de söyledi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

El Paso kentindeki çocuk hastanesine götürülen kız kalbi durduktan sonra hayata döndürülse de hastanede 24 saat sonra hayatını kaybetti.

Yetkililer otopsi yapılacağını ancak sonucun açıklanmasının haftalar alacağını söylüyor.

Hastanedeki doktorlar ise çocuğun ölüm nedeni olarak ateş, aşırı sıvı kaybı ve septik şoku gösterdi.