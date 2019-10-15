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7 yaşındaki Hiranur'un katili tahliye edildi

İstanbul'da bir parkta oynarken bir maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Hiranur Demircan'ın davası bugün görüldü. Dava sonrası katil tahliye oldu.

DHA | 15.10.2019 - 14:05..
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Pendik'te oyun parkında oyun oynayan 7 yaşındaki Hiranur, bir maganda kurşunu nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bugün bu olayın davası görüldü, ancak çıkan sonuç herkesi hem zdü, hem de şaşırttı.

7 yaşındaki Hiranur'un katili tahliye edildi

DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Barış Balcı ve avukatı ile mağdur Hiranur Demircan'ın avukatı katıldı.

Hiranur Demircan'ın avukatı Cengiz Tayfur, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanık Barış Balcı'nın Avukatı Aysel Dermencioğlu, 15 aydır tutuklu olan müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi. Söz alan sanık Balcı, tahliyesine karar verilmesini istedi.

7 yaşındaki Hiranur'un katili tahliye edildi

TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek, sanığın tahliyesine, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Pendik'te 'maganda kurşunu' bir çocuğu yaraladı VİDEO

İDDİANAMEDEN

Pendik'te 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın 21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin oyun parkında oynadığı sırada sırtından silahla vurularak yaralanması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Hiranur Demircan'ın gürültü yaptığı gerekçesi ile komşusu Barış Balcı tarafından vurulduğu belirtiliyor.

23 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, şüphelinin elde edilemeyen suç aleti ile yakın mesafeden mağdure Hiranur Demircan'ı hedef alarak ateş ettiği, tel sinekliği delen kurşunun beton zemine çarparak mağdureye isabet ettiği iddia ediliyor.

İddianamede Barış Balcı için, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Hiranur, hedef alınarak vuruldu- HABERİ

7 yaşındaki Hiranur'un katili tahliye edildi

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