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70 aşıdan 3'ü umut verici

Dünya Sağlık Örgütü farklı ülkelerden 70 aşı çalışmasının bulunduğunu ve bunların 3 tanesinin kurtarıcı olabileceğini duyurdu.

AA |
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70 aşıdan 3'ü umut verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 2 milyon insanı etkileyen ve 114 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınındaki son gelişmeleri paylaştı.

DSÖ'nün açıkladığı son rapora göre, dünya genelinde 70 farklı aşı çalışması yapılıyor.

70 aşıdan 3'ü umut verici

3 AŞIDA İNSANLI TESTLERE BAŞLANDI

Bu 70 çalışmadan ise 3'ü insanlı testlere başladı.

ABD'deki Moderna ve Inovio Pharmaceuticals adlı şirketlerin çalışmaları, insan testlerinde ilk aşamaya geçmiş durumda.

70 aşıdan 3'ü umut verici

Salgının merkezi Çin'deki Beijing Teknoloji Enstitüsü ve Hong Kong merkezli CanSino Biologics şirketinin ortak geliştirdiği aşı ise insan testlerinde ikinci aşamaya geçti.

CanSino, mart ayında yaptığı açıklamada, Çinli yetkilierden insanlı testlerin başlaması için onay aldıklarını duyurmuştu.

İrili ufaklı onlarca şirket aşının geliştirilmesi için çalışmalar yapıyor. İlaç devleri Pfizer ve ve Sanofi gibi şirketlerin de klinik öncesi aşamada olduğu belirtildi.

Öte yandan Avustralyalı araştırmacılar da klinik testlerden, birkaç hafta uzakta olduklarını duyurdu. Koronavirüs aşısının geliştirilmesinin 2021'i bulacağı belirtiliyor.

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