70 bin mahkuma evde hapis

Koronavirüs salgınının yayılmasıyla birlikte af yasasına ilişkin çalışmalarda sona gelindi.

Af ile birlikte yasal düzenlemede bulunan 75 yaş üstü mahkumların cezalarını evde çekmeleri, hamile ve hasta mahkumlara yönelik ev hapsi önerilerinin hayata geçirilmesiyle cezaevinden hızla çıkacak mahkum sayısının 100 bini bulacağını hesaplıyor

70 BİN KİŞİYE EV HAPSİ

TBMM'ye bu hafta sevk edilmesi beklenen infaz düzenlemesine geçici madde konularak, açık cezaevlerinde kalan 70 bin mahkumun, belli bir süreyle cezalarını evde çekmeleri planlanıyor.

Ancak infaz düzenlenmesinin hayata geçirilmesinde bu kişilerin cezalarının indirim oranları da yeniden hesaplanacak. Tahliye süreleri tutanların, ev hapsi sona erecek.



Ceza süresi henüz dolmamış olanlar ise salgın geçtikten sonra açık cezaevine dönecek ve kalan cezasını burada çekecek.

Bu hesaplama, normal infaz düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle tahliye olacaklarla daha artacak.