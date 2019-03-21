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70 kişi bıçak, satır ve sopalarla birbirine girdi

Bursa'da arsa meselesi yüzünden husumetli olan iki akraba ailenin fertleri arasında çıkan kavgaya, yakınları da katılınca, ortalık savaş alanına döndü.

DHA | 21.03.2019 - 12:10..
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Arsa meselesi yüzünden husumetli olan iki akraba ailenin fertleri, yolda karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Olayı haber alıp gelen ailelerin yakınları da kavgaya karıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

İki gruptaki yaklaşık 70 kişi, bıçak, satır ve sopayla birbirine saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, biber gazı ve copla müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kavgada 3 kişi kesici aletlerle, 3 kişi de sopa darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

70 kişi bıçak, satır ve sopalarla birbirine girdi

70 kişi bıçak satır ve sopalarla birbirine girdi ViDEO

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgedeki 2 dükkanın camlarının kırıldığı olayın arından polis ekipleri, kavgaya karışan 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ekip otolarına güçlükle bindirildi. Olayda kullanıldığı belirlenen çok sayıda sopa, bıçak ve 2 satıra el konuldu.
Olayların daha fazla büyümemesi için polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

70 kişi bıçak, satır ve sopalarla birbirine girdi

70 kişi bıçak, satır ve sopalarla birbirine girdi

70 kişi bıçak, satır ve sopalarla birbirine girdi

70 kişi bıçak, satır ve sopalarla birbirine girdi

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