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70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

Nimet Abla kuyruğundakiler kilometrelerce kuyruk oluştururken 70 milyon liralık ikramiye bileti, Üsküdar'daki bir seyyar satıcının elinden çıktı.

DHA | 02.01.2019 - 11:28..
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70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

Büyük ikramiye isabet eden "7615536" numaralı tam bileti satan seyyar bayi Ali Özçalımlı, bu yılbaşında toplam 130 tam bilet satışı yaptığını söyledi. Ali Özçalımlı, "Çok mutluyum bana çıkmış gibi oldum" dedi.

"İNŞALLAH BİR ŞEY DÜŞÜNÜR BENİM İÇİN"

Özçalımlı, "Çıkan arkadaş parasını iyi yerlerde değerlendirsin. Allah ona sağlık versin. Bileti sattığım kişiyi hatırlamıyorum. Talihlinin insanlığına kalmış, inşallah bir şey düşünür benim için" diye konuştu.

70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı ViDEO

"130 TAM BİLET SATTIM"

40 yıldır kiracı olduğunu belirten Özçamlı, "Çocuk evlendireceğim. Sıkıntım var yani. Bizim o yörenin nişanları, düğünleri biraz masraflı. Karslıyım. Beklentim, bize biraz yardım etmesi. Ben toplam 130 tam bilet sattım. Bilseydim belki satmazdım. Çünkü bütün gün Boğaz'ın soğuğunu ben çekiyorum. Yazın sıcak, kışın soğuk. Bazen eksilere düşüyor. O soğuklar da bile çalışıyorum. Bankalardan kredi kartı alamıyorum. 2011 yılından beri bu işi yapıyorum" şeklinde konuştu.

70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

"DAHA ÖNCE DE İKRAMİYE VERDİM"

Özçalımlı daha önce de büyük ikramiyeyi verdiğini belirterek, "Geçen seneden bu seneye kadar, geçen sene, yılbaşında yine çeyrekte üçüncü büyük ikramiyeyi ben verdim. Bu temmuz ayında da yine ben verdim. Bu sene yine böyle. Ama bize seyyar bayi olarak en büyük handikapımız, bu insanlar, insanlarımız bize güvenmiyor. Akla karayı seçiyoruz. Tanıyanlar bile zorlanıyor. Bu konuda biz çok sıkıntılıyız. Seyyar bayiler çok sıkıntılı. Yani biz çok zor şartlarda çalışıyoruz. Alan kişiye Allah ona önce sağlık versin. Aklını fikrini kullansın, parasını iyi yerlerde değerlendirsin" dedi.

70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

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