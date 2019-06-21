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70 milyon liranın sahibi ortaya çıkmadı

Yılbaşında 70 milyon liralık dev ikramiye İstanbul'da tam bilete isabet etti ancak biletin sahibi ortaya çıkmadı.

DHA | 21.06.2019 - 11:36..
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2018'de yapılan yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, '7615536' numaralı tam bilete isabet etti.

İstanbul Kadıköy Şubesi'ne sevk edilen ve şube tarafından Ali Özçalımlı isimli Milli Piyango seyyar bayisine satılan biletin talihlisi ise parasını almak için hala başvuruda bulunmadı.

193 GÜN KALDI

Milli Piyango İdaresi, ikramiyenin zaman aşımına uğrayacağı tarihin gösterilmesi için internet sitesinde 'sayaç' uygulaması başlattı. Talihlinin kazandığı parayı alması için ise 193 günü kaldı.

İdareden yapılan açıklamada, "Milli Piyango biletinin zaman aşımı süresi 1 yıl olup, talihli 31 Aralık 2019 tarihinden önce biletini ibraz ederek ikramiyesini alabilir. Bu tarihten sonra ibraz edilen bilet zaman aşımına uğrar, ikramiyesi ödenmez. İdarenin oyunlarında alınmayan ikramiye tutarları, İdare hesaplarına gelir kaydedilerek Hazine'ye devredilir" denilmişti.

70 milyon liranın sahibi ortaya çıkmadı

70 milyon liranın sahibi ortaya çıkmadı

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