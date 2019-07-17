70 milyonluk büyük ikramiye 7 ay sonra sayıldı

Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli yeni ortaya çıktı.

'7615536' numaralı tam bilete isabet eden ikramiye, bankada hazır duruyordu.

7 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Talihli, 7 ay sonra ortaya çıkarak, Avrupa'da yaşadığını, bir cenaze merasimi için Türkiye'ye geldiğini ve buradaki evinde dosyaları karıştırırken bileti bulduğunu söyledi.

70 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE SAYILDI

70 milyon liralık ikramiyenin sayımı, tüm kamuoyunun önünde gerçekleşti. Paralar, kameralar önünde tek tek sayıldı.

70 milyonluk büyük ikramiye sayıldı