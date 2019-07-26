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70 milyonluk ikramiyenin gizemi sürüyor

Geçtiğimiz hafta bir vatandaşın Milli Piyango'yu arayıp büyük ödülü alacağını söylemesi üzerine yapılan hazırlıklar boşa gitti.

AA & Ensonhaber | 26.07.2019 - 20:57..
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70 milyonluk ikramiyenin gizemi sürüyor

Milli Piyango İdaresi (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi bulunmazken, 70 milyon liralık büyük ikramiye adliyelik oldu.

TANAL TUTANAĞI PAYLAŞTI

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, “Son dakika gelişmesi” notuyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bir vatandaşın, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletinin çalındığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

İfade tutanağını da paylaşan Tanal, Başsavcılığın ikramiyenin ödenip ödenmediğini Milli Piyango İdaresi’ne sorduğunu, kurumun “Ödenmedi” cevabını verdiğini açıkladı.

70 milyonluk ikramiyenin gizemi sürüyor

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SORUŞTURMA BİTENE KADAR ÖDÜL VERİLMEYECEK

Söz konusu iddia soruşturulup karara bağlanıncaya kadar büyük ödül verilmeyecek.

70 milyonluk ikramiyenin gizemi sürüyor

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