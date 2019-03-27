70 öğrenci hastanelik oldu

Hindistan "Misyon Şakti" adlı bir savunma sistemi denemesi kapsamında dünya yörüngesindeki bir uyduyu vurduğunu duyurdu.

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Theresa May istifaya hazırlanıyor

İngiltere'de Brexit krizi yine bir başbakanı daha koltuğundan etmek üzere. Theresa May, Brexit anlaşmasının parlamento tarafından onaylanması durumunda istifa edebileceğini duyurdu.