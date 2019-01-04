Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Okuma-Yazma Seferberliği' kapsamında, Terme Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslarda toplam 956 kişi okuma-yazma öğrendi.

70 yaşında okuma-yazma öğrendiler, kitap yazdılar VİDEO

KİTAP YAZDILAR

Bu kurslardan birinde, yaşları 30-70 arasında değişen okuma-yazma öğrenen 10 kursiyer anılarından oluşan bir de kitap yazdı.

Sınıf Öğretmeni Hacer Kılıçkıran öncülüğünde anılarını kaleme alan kursiyerler, 'Geç Kalmış Kalemler' isimli kitabı ellerine aldı.

DİPLOMA ALACAKLAR

Bu yaşta okuma-yazma öğrenerek büyük bir başarıya imza atan kursiyerler, bir de kitap sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Yıl sonunda ilkokul diploması alacak kursiyerlerin hedefi ise daha da ileriye gitmek.

"OKUMANIN YAŞI OLMAZ"

Çeşitli nedenlerle okuyamadıklarını belirten kursiyerler, duygularını şu şekilde dile getirdi: 70 yaşındaki kursiyer Fatma Akarsu, "Dolmuşlara binerken hep yanlış arabalara biniyordum. Okuma-yazmayı öğrenmeye karar verdim. Sonra bu kursa başladım. Burası bizim için çok iyi oldu. Şimdi işlerimizi rahatlıkla yapıyoruz. Çevremizden 'bu yaştan sonra okuma-yazma öğreneceksiniz de ne olacak' dediler. Fakat okumanın yaşı olmaz diyerek bu kursa geldim. Günlük işlerimize lazım olacak her şeyi öğrendik." diye konuştu.

300 ADET KİTAP BASILDI

Terme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Kılıçaslan ise "Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan okuma-yazma kurslarında aktif görev alarak çalışmalarımıza başladık. Terme genelinde 122 kursta 956 kursiyerimizi eğitim öğretime aldık. Kursiyerlerimiz, öğretmenlerimiz eşliğinde okuma-yazmayı kısa sürede öğrendiler. Öğretmenlerimiz öncülüğünde kursiyerlerimizin anılarından oluşan bir kitap ortaya çıktı. 300 adet kitap bastırdık. İsteyenler, merkezimizden bu kitabı ücretsiz temin edebilirler." dedi.









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