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70 yaşında okuma-yazma öğrendiler, kitap yazdılar

Samsun’un Terme ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursta okuma-yazma öğrenen yetişkin kursiyerler, anılarından oluşan 'Geç Kalmış Kalemler' isimli bir de kitap yazdı.

İHA | 04.01.2019 - 14:38..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Okuma-Yazma Seferberliği' kapsamında, Terme Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslarda toplam 956 kişi okuma-yazma öğrendi.

70 yaşında okuma-yazma öğrendiler, kitap yazdılar VİDEO

KİTAP YAZDILAR

Bu kurslardan birinde, yaşları 30-70 arasında değişen okuma-yazma öğrenen 10 kursiyer anılarından oluşan bir de kitap yazdı.

Sınıf Öğretmeni Hacer Kılıçkıran öncülüğünde anılarını kaleme alan kursiyerler, 'Geç Kalmış Kalemler' isimli kitabı ellerine aldı.

70 yaşında okuma-yazma öğrendiler, kitap yazdılar

DİPLOMA ALACAKLAR

Bu yaşta okuma-yazma öğrenerek büyük bir başarıya imza atan kursiyerler, bir de kitap sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Yıl sonunda ilkokul diploması alacak kursiyerlerin hedefi ise daha da ileriye gitmek.

70 yaşında okuma-yazma öğrendiler, kitap yazdılar

"OKUMANIN YAŞI OLMAZ"

Çeşitli nedenlerle okuyamadıklarını belirten kursiyerler, duygularını şu şekilde dile getirdi: 70 yaşındaki kursiyer Fatma Akarsu, "Dolmuşlara binerken hep yanlış arabalara biniyordum. Okuma-yazmayı öğrenmeye karar verdim. Sonra bu kursa başladım. Burası bizim için çok iyi oldu. Şimdi işlerimizi rahatlıkla yapıyoruz. Çevremizden 'bu yaştan sonra okuma-yazma öğreneceksiniz de ne olacak' dediler. Fakat okumanın yaşı olmaz diyerek bu kursa geldim. Günlük işlerimize lazım olacak her şeyi öğrendik." diye konuştu.

70 yaşında okuma-yazma öğrendiler, kitap yazdılar

300 ADET KİTAP BASILDI

Terme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Kılıçaslan ise "Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan okuma-yazma kurslarında aktif görev alarak çalışmalarımıza başladık. Terme genelinde 122 kursta 956 kursiyerimizi eğitim öğretime aldık. Kursiyerlerimiz, öğretmenlerimiz eşliğinde okuma-yazmayı kısa sürede öğrendiler. Öğretmenlerimiz öncülüğünde kursiyerlerimizin anılarından oluşan bir kitap ortaya çıktı. 300 adet kitap bastırdık. İsteyenler, merkezimizden bu kitabı ücretsiz temin edebilirler." dedi.

70 yaşında okuma-yazma öğrendiler, kitap yazdılar



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