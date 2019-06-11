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70 yaşındaki alkollü sürücü kaza yaptığının farkına varmadı

Tarabya sahil yolunda alkollü olduğu iddia edilen lüks otomobilin sürücüsü, park halindeki minibüse arkadan çarptı.

İHA | 11.06.2019 - 09:18..
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70 yaşındaki sürücü bir restoranda alkol aldıktan sonra gece yarısı 41 RS 531 plakalı lüks otomobiline binerek yola çıktı. Sahil yolunda seyir halinde olan sürücü bir süre sonra park halindeki 34 BFU 566 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

"BEN NE YAPTIM"

Olay yerine sağlık ekipleri beklenildiği esnada vatandaşlar alkollü sürücüyü araçtan çıkarttı.

Vatandaşların “Cana geleceğine mala gelsin” demesi üzerine minibüsün sahibi, “Araba kiralık adamın hayatını söndürdün” diye karşılık verdi. Bunun üzerine alkollü sürücü, Ben ne yaptım? Sana zarar mı verdim? Hakikaten” diye soru sordu.

70 yaşındaki alkollü sürücü kaza yaptığının farkına varmadı

"ÖNEMLİ OLAN İNSAN SAĞLIĞI"

İnsanlara zarar gelmediğini, mala zarar geldiğinin söylenmesi üzerine sürücü, “Tamam vurdum ama cana zarar vermedim” diyerek kendisini teselli etti.

Bir süre sonra sürücünün, “Önemli olan insan sağlığı” demesi üzerine koltuk değnekli bir vatandaş, “Sen böyle alkol içersen insan sağlığı olmaz” ifadelerini kullandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkollü sürücüde herhangi bir yaranın olmadığını belirledi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Kazayla ilgili çalışma yaparak tutanak tutan polis, alkollü sürücünün polis merkezinde ifadesinin aldıktan sonra ehliyetine el koydu. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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