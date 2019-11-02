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70 yaşındaki çift esrar bulundurmaktan gözaltında

Jandarmanın düzenlediği operasyonda 22 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınanlardan 70 yaşındaki karı koca dikkat çekti.

İHA | 02.11.2019 - 15:18..
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Kayseri'de uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçe merkezi ve Yazır mahallesinde 3 ev ve 1 iş yeri olmak üzere 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

22 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde ve bir araçta yapılan aramalarda 22 kilo kubar esrar ve 1 adet sahte ehliyet ele geçirildi. Olayla ilgili F.G. (70), O.G. (68), C.D. (58) ve E.T. (54) gözaltına alınırken gözaltına alınan şahıslardan bazılarının gasp ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından aranma kaydı olduğu tespit edildi.

70 yaşındaki çift esrar bulundurmaktan gözaltında

UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI ASKER SELAMI VERDİ

Öte yandan jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri, adli tabipliğe giderken asker selamı vererek 'Selam olsun Mehmetçiklere' dedi. İl Jandarma Komutanlığınca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.

22 kilo esrarla yakalandı, asker selamı verdi VİDEO

70 yaşındaki çift esrar bulundurmaktan gözaltında

70 yaşındaki çift esrar bulundurmaktan gözaltında

70 yaşındaki çift esrar bulundurmaktan gözaltında

70 yaşındaki çift esrar bulundurmaktan gözaltında

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