70 yaşındaki dede, oğluna ve torununa uyuşturucu gönderdi

Türkiye'den Bulgaristan’a sık sık gidip gelen Ozan E. (47), geçen 16 Ocak günü Kapıkule’den Edirne’ye giriş yaptığı sırada polislere yakalandı.

Araçta şüpheli yoğunluk gözlendi. Devreye narkotik dedektör köpekler girdi ve jant takılı lastiğin içinde yapılan aramada, 6 kilo 360 gram ağırlığı olan 20 paket esrar bulundu.

KİMDEN ALDIĞINI SÖYLEDİ

Ozan E., söz konusu lastiği Bulgaristan Kırcaali’de yaşayan Veysel E.’den (70) aldığını söyledi. Ozan E., içine esrar yerleştirilen lastiği Veysel E.’nin oğlu Erdoğan E.’ye (48) teslim edeceğini söyledi. Savcı Sinan Şarlayan’ın talimatı ile hareket eden Gümrük Muhafaza ekipleri Ozan E.’ye, Erdoğan E. ile temasa geçmesini söyledi. İşin içinde Veysel E.'nin 20 yaşındaki torununun da olduğunu belirtti.

ŞEBEKEYİ YAKALATTI

Görevliler, Ozan E.’nin kullandığı araçla Edirne’den yola çıktı. Ozan E. ile Erdoğan E., Silivri Selimpaşa’da buluşmak üzere anlaştı. Dinlenme tesisinde konuşlanan ekipler, şebekenin diğer üyelerini beklemeye başladı. Saat 22.15 gibi iki otomobil, Ozan E.’nin otomobilinin olduğu noktaya yanaştı. Ekipler, konumlandıkları yerden çıkarak 4 kişiyi de gözaltına aldı.

DEDE İÇİN YAKALAMA KARARI

Yürütülen soruşturma sonrası 6 kişi hakkında, uyuşturucu ithal etme suçundan dava açıldı. Sanıkların, 30 yıldan 45 yıla varan sürede hapis istemi ile yargılanmaları talep edildi. Bulgaristan’da bulunan Veysel E. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Hazırlanan iddianameyi kabul eden Edirne Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için temmuz ayına gün verdi.