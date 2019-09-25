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70 yaşındaki fil öldü

Sri Lanka’da geçit törenlerinde çalışmaya zorlanan 70 yaşındaki Tikiri adlı fil, dün hayatını kaybetti.

DHA | 25.09.2019 - 16:31..
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Sri Lanka Filleri Kurtarma Vakfı, Tikiri adlı filin sağlığı bozuk olmasına rağmen ağustos ayında Perahera Festivali geçit töreninde kullanıldığını ve 70 yaşındaki hayvanın daha sonra kötüleşerek hayatını kaybettiğini bildirdi.

70 yaşındaki fil öldü

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRÜNCE SAHİBİNE İADE EDİLMİŞTİ

Sri Lanka Turizm Bakanlığı, ilerleyen yaşına rağmen zorla çalıştırılan filin fotoğrafları sosyal medyada tepki görünce fili sahibine iade etmiş ve filin gösterilerden alındığını açıklamıştı.

70 yaşındaki fil öldü

"ARTIK RUHU ÖZGÜR"

Tikiri adlı filin bakıcısının sosyal medyada yayınlanan mesajında,”Tikiri’nin çilesi sona erdi, artık ruhu özgür. Ona hiçbir şey zarar veremez.” diye paylaştı.

70 yaşındaki fil öldü

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