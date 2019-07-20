70 yıllık çift peş peşe hayatını kaybetti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan 92 yaşındaki Abdurrahman-Raziye Yılmaz çifti, 70 yıl önce görücü usulü evlenmesine rağmen birbirlerini çok sevdi. Hayatlarının büyük çoğunluğunu mahallede ve yayla koşullarında tarım ve hayvancılıkla geçiren çiftin, ömrü de birlikte sona erdi.

26 DAKİKA ARAYLA ÖLDÜLER

Çocukları ve torunları tarafından da örnek alınan yaşlı çiftin, sağlıklarında “İnşallah bu dünyadan birlikte gideriz” istekleri kabul oldu. Yaşlılıktan dolayı çeşitli sağlık sorunları olan Raziye Yılmaz, aynı ilçenin Moryer Yaylası'ndaki evinde saat 07.30'da hayatını kaybederken, özel bir hastanede 40 gündür tedavisine devam edilen eşi Abdurrahman Yılmaz ise saat 07.56'da öldü.

26 dakika arayla hayatlarını kaybeden yaşlı çiftin cenaze törenine ise büyük katılım oldu.

"DUALARI KABUL OLDU"

Mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından çiftin cenazeleri, yan yana toprağa verildi. Turan Yılmaz, anne ve babasının 92 yaşında olduğunu ve 70 yıldır evli olduklarını söyledi. Babasının bir süredir rahatsız olduğunu ve özel bir hastanede yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini aktaran Yılmaz, “ Sabaha karşı önce annem vefat etti. Annemin cenaze işlemleriyle uğraşırken, hemen ardından hastaneden babamın da vefat ettiğine dair bilgi geldi. Annem ve babam aynı gün aynı saat aralığında vefat etti.” dedi.

Son ana kadar kaynanasının yanında olan gelin Nursel Yılmaz ise, “Aynı saat içinde annem ve babam biri evde, biri hastanede vefat etti. Çok iyi anlaşırlardı. Babam yemek yerken, annemde yiyor mu diye bakar, kendisinden çok onu düşünürdü. Birbirlerini çok severlerdi. İkisi de aynı anda ölmek istiyorlardı. Duaları oydu ve kabul oldu. Bizde çocukları olarak, onlara elimizden geldiğince iyi bakmaya çalıştık. Anne ve babamızın birlikteliklerini kendimize örnek alacağız.” ifadelerine yer verdi.