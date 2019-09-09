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700 öğrenci Şehitler Abidesi'nde ilk derslerini aldı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen öğrenciler, tarih öğretmenlerini dinledikten sonra şehitlikleri gezdiler.

DHA | 09.09.2019 - 17:57..
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Çanakkale'de Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Dersimiz Çanakkale' projesi kapsamında 700 öğrenci, Tarihi Gelibolu Yarımadası'na geldi.

Keşan ilçe Milli Eğitimi Müdürü İlhan Saz ve öğrencileri, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir karşıladı.

700 öğrenci Şehitler Abidesi'nde ilk derslerini aldı

Ellerinde dev türk bayrağı ile Şehitler Abidesi'ne gelen öğrenciler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehitler Abidesi'nde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dersini işledi.

TARİH ÖĞRETMENLERİNİ DİNLEDİLER

Öğrenciler; tarih öğretmenleri Tezcan Kuşkonmaz, Melda Ermez, Hatice Işıklar ve Selçuk Ayaz'dan ilk derslerini dinledi. Öğretmenler, öğrencilere Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihi açısından önemini anlattı.

İlk dersin ardından öğrencilerin, Tarihi Yarımada'daki şehitlikleri gezmesiyle etkinlik sona erdi.

700 öğrenci Şehitler Abidesi'nde ilk derslerini aldı

700 öğrenci Şehitler Abidesi'nde ilk derslerini aldı

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