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700 yıllık ağaçları kesip yaktılar

Bizans ve Osmanlı dönemine şahitlik eden 700 yıllık servi ağaçları, arıları kovmak için ateş yakılıp, dalları hızarla kesilerek tahrip edildi.

İHA | 25.03.2019 - 06:16..
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Bursa'nın İznik ilçesinde tarla içinde yan yana yükselen 700 yıllık iki servi ağacından biri kuruduğu için devrildi. Diğeri ayakta olan devasa büyüklükteki servilerin gövdesinde hızar makinesi ile derin kesikler açıldığı ve her iki ağacın gövdesinde derin yanıklar olduğu görüldü.

700 yıllık ağaçları kesip yaktılar

ARILARI KOVMAK İÇİN ATEŞ YAKILDI

6 yıl önce tescillenerek anıt ağaç ilan edilen 6 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğundaki servilerin gövdesinde arıları kovmak için ateş yakıldığı öğrenildi.

Köy Muhtarı Hasan Ünal, "Bu serviler 700 senelik. Gövdelerinde ateş yakılmış. Müze Müdürlüğü buradaki ağaçların varlığından haberdar, ancak ilgilenen yok" dedi.

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